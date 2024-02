 Protestan por amparo a subdirector que abusó de alumnas

Con toldos y paraguas arribó un importante grupo de manifestantes cerca de las 15:00 horas al exterior de los juzgados federales, ubicados sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en protesta al amparo otorgado por una juez federal que deja en libertad a Gerardo “N” ex subdirector de la secundaria "Urbano Flores" quien se encuentra acusado de violación contra alumnas de este plantel.

"A todas luces hay un tráfico de influencias aquí, donde están coludidos, tanto la Juez como el Secretario de Acuerdo y Trámite, que es el licenciado Jasso. No sabemos qué negociación tengan ellos, pero lo que sí sabemos es que tienen un muy buen trato y comunicación con la defensa (del sentenciado) pero no con las familias que apoyan a la víctima, a las que no quisieron escuchar".

Esta manifestación la convocaron familiares, amigos y conocidos de las víctimas, en protesta de que el docente quede en libertad, por lo que consideran un acto de corrupción por parte de la juez primera de distrito Claudia Luz Hernández Sánchez y su secretario Ricardo Jaime Jasso, quienes otorgaron el amparo que deja en libertad al subdirector Gerardo “N” aún y cuando este ya había sido sentenciado a 40 años de prisión por jueces locales en Coahuila.

Brenda de la Peña, abogada representante legal de familiares de las víctimas, reclamó que la juez no valoró las condiciones psicológicas de una de las víctimas, quien era amiga de Valentina, una niña de 11 años de edad, quien se quitó la vida tras presuntamente ser abusada por el ahora sentenciado Gerardo “N”.

También los manifestantes, procedieron a cerrar la carretera 57 a la altura del entronque con la carretera que va a San Antonio de las Alazanas.

Lo anterior, en protesta ante el amparo que otorgó un juez federal para que dejaran en libertad al profesor Gerardo “N”, quien incluso ya había sido sentenciado a 40 años de prisión.

Subdirector acusado de violación continúa preso; será notificado por caso de Valentina

Pese al amparo otorgado por un juez federal en menos de un mes de que Gerardo “N” fue sentenciado a 40 años de prisión, este aún se mantiene privado de su libertad, pues no ha sido ejecutado dicho procedimiento judicial, pues de acuerdo a información del Poder Judicial este caso se resolverá por el colegiado.

Lo anterior es de acuerdo a información consultada a las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila, informaron que interpondrán un recuso de revisión contra el amparo que la Jueza Federal otorgó a la medida cautelar dictada en contra de Gerardo "N", misma que a la fecha, lo mantiene privado de su libertad.





