Protestan integrantes de Misiones Culturales en Saltillo

Al mediodía, un grupo proveniente de la Región Laguna llegó a Saltillo para expresar su inconformidad ante lo que consideran falta de respaldo

Maestras, alumnas y coordinadoras de Misiones Culturales se manifestaron este martes 29 de septiembre frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Coahuila, en Paseo de la Reforma, para solicitar que las autoridades escuchen sus planteamientos y den continuidad a este programa, que está próximo a cumplir 103 años de presencia en la entidad.

Al mediodía, un grupo proveniente de la Región Laguna llegó a Saltillo para expresar su inconformidad ante lo que consideran falta de respaldo por parte de las autoridades educativas.

Explicaron que en las Misiones Culturales se ofrecen conocimientos y actividades que buscan brindar herramientas para la vida diaria, entre ellas cocina, baile y formación relacionada con el cuidado de adultos mayores, labores que han desarrollado durante generaciones.

Las manifestantes señalaron que el nuevo responsable del área, designado por la Secretaría de Educación de Coahuila, les habría informado sobre la conclusión de estas actividades, situación que generó preocupación entre docentes y estudiantes.

Por ello, acudieron a la dependencia estatal para pedir que sus voces sean tomadas en cuenta y que se revise el futuro de un programa que, aseguran, ha formado parte de la educación comunitaria durante más de un siglo.