Protestan empleados del IMSS en Saltillo por mejores condiciones

Trabajadores sindicalizados del IMSS marcharon este martes 13 de octubre en Saltillo desde el periférico Luis Echeverría y Venustiano Carranza

La mañana de este martes 13 de octubre, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a manifestarse en Saltillo para exigir mejores salarios, un retiro digno, medicamentos suficientes y materiales adecuados para realizar sus labores.

El contingente comenzó a reunirse en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza, desde donde partiría hacia las oficinas de la Sección XII del sindicato, ubicadas en Manuel Doblado y Luis Gutiérrez, en la Zona Centro.

Con gritos de “¡Fuera Olivos!” y “¡Fuera el doctor Tacho!”, los inconformes reclamaron la falta de respaldo de sus representantes sindicales, particularmente del dirigente en Coahuila, a quien acusaron de estar más presente en fiestas y torneos de fútbol que atendiendo los problemas del personal.

También cuestionaron una declaración que le atribuyen en redes sociales, donde habría expresado la importancia de mantener una buena relación con los de arriba, mientras que, según los manifestantes, se ha olvidado de quienes diariamente sostienen los servicios de salud.

La protesta, que se suma al descontento de trabajadores que aseguran continuar laborando bajo protesta, podría ocasionar cierres viales desde Venustiano Carranza hasta el primer cuadro de Saltillo durante la mañana.

Ante el avance de los manifestantes hacia las instalaciones sindicales, se recomienda a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas para evitar quedar atrapados en los congestionamientos.