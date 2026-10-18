Protege Torreón a población vulnerable ante bajas temperaturas

Con refugios listos en Protección Civil, el ayuntamiento patrullará las calles para auxiliar a la población ante los 9 °C.

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Ante el ingreso del frente frío número 2, el alcalde Miguel Riquelme anunció la puesta en marcha de operativos para proteger a la población vulnerable en Torreón, donde se pronostican temperaturas de hasta 9 grados centígrados. Informó que el albergue municipal de Protección Civil se encuentra listo y que, en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, se realizarán recorridos para brindar apoyo a quienes necesiten y acepten resguardarse.

En cuanto a las afectaciones por las lluvias recientes, el edil señaló que se mantienen acciones para mejorar la infraestructura hidráulica, entre ellas la reparación de cárcamos, la rehabilitación de la planta tratadora y la adquisición de nuevos equipos vactor de alta tecnología para el SIMAS Torreón. De acuerdo con información de la Conagua, las precipitaciones registradas el día anterior fueron de 11.3 milímetros y provocaron encharcamientos en la avenida Juárez, la colonia Laguna Norte y los laterales del bulevar Torreón-San Pedro, además del derrumbe de un techo.

Como parte de las medidas preventivas, Miguel Riquelme solicitó al personal del SIMAS y de Protección Civil revisar los pozos de absorción, debido al robo de tapas de los brocales, una situación que representa un riesgo para la ciudadanía. Estas revisiones buscan detectar posibles afectaciones y reducir los peligros derivados de las lluvias.

Durante la reunión de evaluación de seguridad correspondiente a la semana 41, también se revisaron los operativos previstos para los próximos eventos en la ciudad, incluidos partidos de futbol y un concierto en el Coliseo. El alcalde destacó la coordinación con la Fiscalía y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad y garantizar que las actividades se desarrollen en orden, tanto en materia de vigilancia como de movilidad.