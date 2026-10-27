Protección Civil vigilará fiestas de Halloween en Coahuila

Explicó que existe coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil para verificar las condiciones de seguridad de los establecimientos

El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán, informó que se mantendrán atentos a las celebraciones de Halloween que se realizarán este fin de semana, debido a que durante estas fechas suelen aumentar las reuniones y fiestas, principalmente entre los jóvenes.

Explicó que existe coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil para verificar las condiciones de seguridad de los establecimientos y espacios donde se desarrollen los festejos, como palapas y salones de eventos, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la integridad de los asistentes.

Revisarán instalaciones y aforo en espacios de fiesta

El funcionario señaló que estas revisiones buscan detectar posibles riesgos relacionados con las instalaciones, el aforo y las condiciones de operación de los lugares, por lo que llamó a los organizadores a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes para evitar situaciones que pongan en peligro a los participantes.

Protección Civil vigiló evento en el Hotel La Torre

En cuanto al evento realizado el fin de semana en el Hotel La Torre, que generó polémica, Ramiro Durán indicó que también se mantuvo vigilancia sobre su desarrollo y destacó que los organizadores respetaron la disposición de no utilizar el edificio para llevar a cabo el evento masivo. Por esta razón, aseguró que no se registraron contratiempos relacionados con esa situación.