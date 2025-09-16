Protección Civil emite recomendaciones ante derrumbes en Saltillo

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes ocurre principalmente en inmuebles con estructuras debilitadas por el paso del tiempo y la humedad

Protección Civil y Bomberos de Saltillo informaron que en los últimos días se han registrado derrumbes en viviendas antiguas como consecuencia de las lluvias que se han presentado en la ciudad.

Ante ello, emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas: revisar muros y techos en busca de grietas o filtraciones, evitar permanecer cerca de bardas o estructuras que presenten daños visibles, y reportar a las autoridades cualquier riesgo detectado para prevenir accidentes.

Asimismo, exhortaron a los propietarios de casas con antigüedad considerable a darles mantenimiento oportuno y solicitar apoyo en caso de detectar condiciones de peligro.

Vecinos de colonias donde se han registrado derrumbes compartieron su preocupación. “En mi casa ya empezaron a salir cuarteaduras después de las últimas lluvias y nos da miedo que pueda venirse abajo una pared”, comentó una habitante de la zona centro.

Otros ciudadanos señalaron la importancia de atender los avisos preventivos. “Muchas veces dejamos pasar el tiempo y no damos mantenimiento a nuestras casas, pero ahora que vemos estos casos debemos tomar más precauciones”, mencionó un vecino del sector Bellavista.

De igual manera, personas afectadas por los recientes derrumbes pidieron mayor apoyo institucional. “Ya reportamos a Protección Civil porque sentimos que el techo no está firme, esperamos que nos puedan orientar para evitar un accidente”, expresó una residente de una vivienda antigua en la colonia Guanajuato.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para reducir riesgos y garantizar la seguridad en zonas con construcciones antiguas.