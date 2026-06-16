Protección Civil de Parras fortalece capacitación de personal

El director de la corporación, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que actualmente se realiza un diagnóstico mediante pruebas teóricas y prácticas

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y elevar la capacidad de respuesta ante emergencias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Parras puso en marcha un programa de evaluación y capacitación para su personal operativo.

Las acciones buscan identificar áreas de oportunidad y reforzar conocimientos fundamentales en materia de primeros auxilios, combate de incendios y atención de contingencias.

Realizan diagnóstico para reforzar conocimientos y habilidades

El director de la corporación, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que actualmente se realiza un diagnóstico mediante pruebas teóricas y prácticas para conocer el nivel de preparación de los elementos.

A partir de estos resultados se desarrollará un plan de capacitación que incluye cursos, talleres y entrenamiento constante, además de la formación de nuevos integrantes y voluntarios interesados en sumarse a las labores de emergencia.

Las autoridades destacaron que el crecimiento de la ciudad exige contar con cuerpos de auxilio cada vez más especializados y mejor preparados.

Asimismo, reiteraron la invitación a la ciudadanía para integrarse como voluntarios, quienes recibirán capacitación previa antes de participar en cualquier operativo, garantizando así su seguridad y una atención eficiente a la población en situaciones de riesgo.

Cuerpos de auxilio permanecen en alerta por las lluvias

Cabe mencionar que también en las últimas horas en este municipio, los bomberos, protección civil y cuerpos policiacos han tenido mucho trabajo por la presencia de lluvias y se mantienen alertas y atentos para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse derivada de las condiciones meteorológicas.