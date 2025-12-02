Protagonizan niñas y niños torneo regional de golf en Saltillo

El torneo concentró a jugadores procedentes de clubes de Monterrey, Chihuahua, Saltillo y otras sedes del norte del país

Con la participación de niñas y niños de los cinco a nueve años de edad, el campo de golf Lourdes en Saltillo fue sede este fin de semana de la tercera etapa de la gira infantil-juvenil de la Asociación de Clubes de Golf del Norte (CGN), un circuito que reúne a las nuevas generaciones del deporte en distintas ciudades del país.

El torneo concentró a jugadores procedentes de clubes de Monterrey, Chihuahua, Saltillo y otras sedes del norte del país.

Esta etapa forma parte de la temporada 2025-2026, integrada por seis competencias que otorgan puntos rumbo al clasificatorio nacional.

Daniel Galván Bautista, profesional del Club Lourdes y encargado del evento, destacó que esta gira funciona como semillero para los futuros talentos del golf mexicano, pues muchos competidores comienzan a practicar desde los tres años con el acompañamiento de sus familias.

El directivo señaló que la sede saltillense ofrece un campo compacto de nueve hoyos con greens y tees de salida en óptimas condiciones, lo que permite recibir competencias oficiales y adaptarse a las necesidades de los jugadores más pequeños.

Durante el fin de semana, los participantes compitieron bajo condiciones cambiantes de clima propias de la región, lo que —según organizadores y padres de familia— añade valor técnico y aumenta la experiencia competitiva de los menores.

La gira infantil-juvenil continuará con tres etapas más en ciudades como Tampico, Torreón y nuevamente Monterrey.

De cada torneo se obtiene un ranking por categoría que define a los cuatro mejores jugadores y jugadoras que representarán a la Zona Norte en el Interzonas Nacional, cuya sede será definida en próximas fechas.

Para el Club Lourdes, la participación como anfitrión reafirma su papel en el impulso del golf infantil y en la promoción de la convivencia familiar alrededor del deporte.