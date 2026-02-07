Prosperan en General Cepeda los alojamientos en casas

Sin inversiones en puerta para la construcción de hoteles, el Pueblo Mágico de General Cepeda le apuesta a la oferta de espacios de hospedaje a través de plataformas en línea, que han prosperado de manera importante en los últimos años, afirmó la alcaldesa Mayra Ramos de Zamora.
“Hay ya casas donde por medio de la aplicación están en esa propuesta de Airbnb, el tema de los hoteles estamos un poco cortos, pero con estas propuestas de hospedaje va creciendo.
“Al día de hoy nadie se ha acercado a invertir para un hotel, pero las casas sí nosotros estamos enterados de su oferta, en el caso de hoteles no hay inversionistas actualmente para abrir un nuevo hotel en General Cepeda”, dijo Ramos de Zamora.
Este municipio es uno de los destinos turísticos importantes del sureste de Coahuila con diversas actividades y festivales que lo han hecho un centro importante de atracción de visitantes.
“El domingo tenemos un evento de autos clásicos del desierto y el primer festival de este año, que es el Festival de la Discada; el año pasado nos fue muy bien, estamos esperando que haya una derrama económica importante”.
Agregó que el tema de infraestructura también es importante, y actualmente se están rehabilitando dos de seis caminos rurales que recibieron mantenimiento el año pasado, para lo cual se está adquiriendo equipo y maquinaria pesada con una inversión de 6 millones de pesos.