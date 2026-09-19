Proponen prisión de 3 a 6 años por abandono de personas mayores

La pena sube si la víctima tiene discapacidad o se le deja en centros médicos o vías públicas; si ocurre la muerte, la condena va de 10 a 15 años

La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres a seis años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor. Así como una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que esta podría ascender a más de $70,000 pesos.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que 2.7 millones de adultos mayores sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida.

Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado, vías públicas o cualquier otro lugar que comprometa gravemente la seguridad de la víctima.

La iniciativa también propone que, cuando a consecuencia del abandono sobrevenga la muerte de la persona adulta mayor, se dará una condena de 10 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 1,500 veces el valor diario de las unidades de medida y actualización.