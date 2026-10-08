Proponen fondo para familias afectadas por crisis de AHMSA

El diputado federal sostuvo que los extrabajadores de AHMSA merecen una respuesta institucional después de los años de incertidumbre

El diputado federal por Coahuila, Theo Kalionchiz de la Fuente, demandó al Gobierno Federal establecer una partida presupuestal extraordinaria para atender a más de 17 mil extrabajadores, sus familias y otros afectados por la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA).

La petición fue planteada durante la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, ante quien el legislador cuestionó la falta de una solución definitiva para quienes continúan esperando el pago de indemnizaciones, liquidaciones y prestaciones laborales.

Kalionchiz de la Fuente advirtió que el conflicto de AHMSA mantiene efectos económicos y laborales en Monclova y la Región Centro de Coahuila, donde trabajadores, proveedores y familias han enfrentado durante años las consecuencias de la paralización de la empresa.

El legislador priista señaló que miles de trabajadores permanecen sin empleo y en incertidumbre sobre el cumplimiento de sus derechos laborales. También lamentó que más de 91 trabajadores hayan fallecido durante el periodo de crisis sin recibir la liquidación que esperaban.

Fondo económico para extrabajadores de AHMSA

Ante la prolongación del problema, Kalionchiz propuso desde la Cámara de Diputados la creación de un Fondo Económico para los Extrabajadores de AHMSA, con recursos destinados a atender a quienes continúan sin recibir una solución sobre sus derechos laborales.

El diputado sostuvo que las familias afectadas necesitan respuestas concretas después de varios años de espera. Consideró que la falta de ingresos y de certeza sobre los pagos pendientes ha profundizado las dificultades económicas de los hogares de Monclova y municipios de la Región Centro.

Durante su intervención, el legislador cuestionó al secretario del Trabajo sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para atender la situación de AHMSA y sus trabajadores.

También preguntó qué medidas impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar a los más de 17 mil extrabajadores y sus familias, además de enfrentar las repercusiones económicas que la crisis de la siderúrgica mantiene en la región.

Kalionchiz pidió conocer las acciones específicas de la Secretaría del Trabajo frente a la situación de los trabajadores, quienes continúan a la espera de una definición que permita avanzar en el cumplimiento de sus derechos.

Reclaman respuesta para la Región Centro

El diputado federal sostuvo que los extrabajadores de AHMSA merecen una respuesta institucional después de los años de incertidumbre derivados de la crisis de la empresa.

Su planteamiento se incorpora a las exigencias que trabajadores y organizaciones laborales han presentado ante autoridades federales para obtener respaldo económico mientras continúa el proceso judicial y se define el destino de la empresa y los pagos pendientes.

Kalionchiz planteó establecer mecanismos de atención urgente para las familias afectadas y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones laborales. También señaló que cualquier solución debe considerar el impacto económico provocado por la crisis de AHMSA en Monclova y otros municipios de la Región Centro.

El legislador insistió en que los años transcurridos hacen necesario que las autoridades federales adopten medidas para atender a los trabajadores y sus familias.

La propuesta fue presentada durante la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como parte de la revisión de las acciones desarrolladas por la dependencia federal frente a la problemática laboral de AHMSA.