Proponen estímulos fiscales para impulsar industria automotriz

El diputado Felipe Eduardo González Miranda, presentó ante el Congreso de Coahuila un punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que diseñar un mecanismo que otorgue estímulos o descuentos fiscales a las empresas y comercios que adquieran automóviles fabricados en México para sus actividades comerciales.

González Miranda destacó la importancia de fortalecer el mercado interno y la industria automotriz mexicana, considerada uno de los pilares de la economía nacional.

Señaló que el parque vehicular comercial en México tiene una antigüedad promedio de 18 años, lo que genera altos costos de mantenimiento, baja eficiencia energética y un impacto ambiental negativo.

Asimismo, el legislador priista subrayó que el sector automotriz enfrenta una baja en ventas, exportaciones y producción durante 2025, producto de factores arancelarios y burocráticos, por lo que resulta urgente implementar políticas públicas que incentiven la renovación vehicular y el consumo de autos nacionales.

La propuesta busca que los beneficios fiscales se otorguen de manera práctica, transparente y equitativa, coordinando esfuerzos entre la SE y la SHCP para impulsar el consumo interno, reducir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial.

Finalmente, el legislador enfatizó que este tipo de políticas no solo fortalecerían a la industria nacional, sino que también promoverían una economía más dinámica, sustentable y equitativa, con beneficios sociales y económicos para las generaciones presentes y futuras.