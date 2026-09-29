Proponen en Coahuila facilitar apertura de nuevos negocios

Buscan actualizar el marco jurídico municipal para reducir trámites burocráticos y disminuir los altos índices de informalidad.

El diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez propuso actualizar el marco jurídico municipal para facilitar la apertura y regularización de negocios, mediante la simplificación de trámites, la reducción de requisitos y menores tiempos de respuesta. Durante una sesión ordinaria, planteó que los municipios fortalezcan la aplicación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), en concordancia con el nuevo modelo nacional de simplificación administrativa y digitalización.

El legislador señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, el 64.3 por ciento de los negocios en el país opera en la informalidad, mientras que la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024 identificó que el 33.7 por ciento de las empresas consultadas considera que los trámites burocráticos afectan su crecimiento. Por ello, consideró necesario que los gobiernos municipales ofrezcan procedimientos más claros, accesibles y ágiles para quienes buscan iniciar una actividad económica formal.

Zenón Velázquez destacó que actualmente existen herramientas como la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo objetivo es simplificar y digitalizar trámites relacionados con la apertura y regularización de micro y pequeñas empresas y comercios de bajo impacto. Agregó que el SARE, con elementos como la Ventanilla Única, el Formato Único de Apertura y un catálogo de giros de bajo riesgo, cuenta con más de dos décadas de experiencia en la reducción de procesos municipales.

El diputado recordó que la Ley para el Impulso Emprendedor de Coahuila ya contempla la implementación permanente de sistemas de apertura rápida de empresas y mencionó como ejemplos a Saltillo, Torreón y Piedras Negras. En particular, destacó que Saltillo ha obtenido anteriormente la más alta certificación entre 122 municipios evaluados, lo que, dijo, demuestra que reducir requisitos y tiempos de respuesta puede facilitar los procesos para quienes buscan abrir o regularizar un negocio.