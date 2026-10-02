Proponen convertir edificios de AHMSA en espacios educativos

Jóvenes arquitectos plantean reutilizar inmuebles industriales de la siderúrgica en Monclova para crear aulas, espacios universitarios y áreas de convivencia

Edificios que formaron parte de la actividad industrial de AHMSA en Monclova podrían tener una segunda vida como aulas, espacios universitarios y áreas de convivencia, de acuerdo con un proyecto arquitectónico desarrollado por tres jóvenes coahuilenses recién egresados de la Universidad de Monterrey (UDEM).

Los arquitectos Mateo Pacheco Mussi, Marcos Galindo Lozano y Gerardo Zertuche Sánchez elaboraron como proyecto de tesis “Reactivación de las bases del progreso social: Educación y Oportunidad”, una propuesta que explora cómo aprovechar instalaciones existentes vinculadas a la siderúrgica para crear un campus educativo sin borrar la identidad industrial del sitio.

La propuesta parte de conservar edificios que los jóvenes consideran arquitectónicamente aprovechables y conectarlos mediante una intervención integral del predio. En lugar de demoler para comenzar desde cero, plantean adaptar las construcciones existentes e incorporar nuevos espacios, entre ellos aulas y una cafetería.

“Las instalaciones del GAN, por ejemplo, y de la antigua universidad casi ni las tocamos, las respetamos”, explicaron los autores, quienes señalaron que una parte central del ejercicio consistió en encontrar la manera de integrar los diferentes inmuebles para que funcionaran como un solo conjunto.

El planteamiento adquiere relevancia ante el impacto que ha tenido en Monclova la paralización de AHMSA y el debate sobre qué podría ocurrir en el futuro con la infraestructura vinculada durante décadas a la actividad siderúrgica.

Los recién egresados aclararon que no se trata de un proyecto aprobado por AHMSA ni de una obra programada por alguna autoridad. Tampoco existe un presupuesto para ejecutarlo. El ejercicio es estrictamente académico y se concentra en demostrar, desde la arquitectura, alternativas para reutilizar espacios que actualmente se encuentran sin actividad.

“Queremos restaurar, innovar, traer más oportunidades tanto estudiantiles como de empleo a la ciudad de Monclova”, señalaron al explicar que su propuesta busca abrir una discusión sobre el potencial que todavía conserva la infraestructura existente.

Para los autores, convertir parte de estos inmuebles en espacios educativos tendría además un significado social: utilizar instalaciones asociadas al pasado industrial de Monclova para formar a nuevas generaciones y generar oportunidades dentro de una región que enfrenta la necesidad de diversificar su actividad económica.

Los arquitectos sostienen que el proyecto también pretende llamar la atención sobre la salida de jóvenes que buscan oportunidades académicas y profesionales fuera de la Región Centro. Durante la elaboración de la propuesta analizaron indicadores demográficos y económicos para dimensionar los cambios experimentados por Monclova en los últimos años.

Más allá del uso educativo planteado en la tesis, los jóvenes consideran que el ejercicio demuestra que los inmuebles industriales existentes pueden analizarse desde una perspectiva de reutilización adaptativa, conservando estructuras con valor funcional y dando cabida a actividades diferentes a aquellas para las que originalmente fueron construidas.

La propuesta no determina qué ocurrirá con los bienes de AHMSA ni pretende intervenir en su situación jurídica o financiera. Su objetivo, explicaron los autores, es plantear desde la arquitectura una pregunta sobre el futuro de esos espacios: si una infraestructura que durante décadas estuvo ligada a la industria siderúrgica puede convertirse ahora en un punto de partida para educación y nuevas oportunidades en Monclova.