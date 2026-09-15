Proponen convertir áreas verdes en espacios públicos funcionales

Zenón Velázquez sostuvo que garantizar la accesibilidad no debe limitarse a la infraestructura, sino que debe entenderse como una condición

Con el objetivo de evitar que las áreas verdes cedidas a los municipios terminen abandonadas, subutilizadas o convertidas en lotes baldíos, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez propuso reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila para establecer criterios que permitan convertir estos espacios en áreas públicas funcionales.

Durante sesión ordinaria, el legislador presentó una iniciativa de reforma al artículo 176 de dicha legislación, con la que busca que las superficies destinadas como áreas verdes cuenten con condiciones que favorezcan la recreación, la convivencia y el encuentro social.

Buscan garantizar espacios accesibles y funcionales

Sergio Zenón señaló que actualmente la legislación establece la obligación de ceder estas superficies a los municipios, pero no precisa con suficiente claridad las características que deben cumplir para garantizar su funcionamiento, accesibilidad, conservación de la vegetación y efectiva incorporación al patrimonio municipal.

Advirtió que esta falta de criterios puede provocar que algunas áreas permanezcan únicamente en planos, enfrenten trámites prolongados o, una vez cedidas, terminen sin ser aprovechadas por la población.

El diputado consideró necesario cambiar la visión sobre estos espacios y pasar de una simple disponibilidad de terrenos a un modelo que contemple áreas verdes accesibles, sostenibles e incluyentes, capaces de responder a las necesidades de las comunidades.

Explicó que contar con espacios verdes funcionales también puede ayudar a enfrentar algunos efectos derivados del crecimiento urbano, como el incremento de las temperaturas, la reducción de superficies permeables y la falta de lugares adecuados para la recreación y el esparcimiento.

Proponen privilegiar el uso de especies nativas

Como parte de su propuesta, destacó la importancia de privilegiar el uso de especies nativas, al señalar que, de acuerdo con investigaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, estas pueden requerir hasta 3 mil litros menos de agua que algunas especies exóticas, lo que permitiría optimizar el uso de este recurso en una región donde es particularmente escaso.

Plantean criterios de accesibilidad universal

Además, planteó que los espacios públicos deben considerar criterios de accesibilidad universal, de manera que puedan ser utilizados por personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

Zenón Velázquez sostuvo que garantizar la accesibilidad no debe limitarse a la infraestructura, sino que debe entenderse como una condición para promover la igualdad y la inclusión en el uso de los espacios públicos de los municipios.