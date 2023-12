 Propone prohibir el uso de celular en prepas y universidades

Con la finalidad de mejorar el rendimiento académico, la legisladora panista Mayra Valdés presentó una iniciativa en el Congreso para que se prohíba el uso del celular en escuelas preparatorias y Universidades, a fin de evitar que los jóvenes se distraigan o usen el dispositivo para copiar o intercambiar respuestas en una evaluación.

"Es una modificación a la ley para que cuando los muchachos estén en clases no se les permita el uso del celular"

Dijo si bien a los jóvenes no les va gustar tanto el tema, es importante que no solo quede en reglamento escolar el prohibir el uso de celulares en el interior de las aulas.

"Pues es un tema que parte de distraerse los chavos ahí tienen la oportunidad de consultar o de chatear con cualquier otro compañero y pasarse las respuestas de los exámenes" dijo Mayra Valdes

