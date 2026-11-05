Propone PAN ocho medidas para fortalecer autonomía del INE

Gerardo Aguado destacó las iniciativas del partido para transparentar la designación de autoridades electorales y evitar cuotas partidistas en el Instituto

El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, destacó las ocho propuestas presentadas por Acción Nacional para fortalecer la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), garantizar transparencia en la designación de sus autoridades y evitar que los nombramientos respondan a intereses partidistas.

El legislador señaló que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acompañado de diputadas, diputados y senadores de su partido, hizo un llamado a garantizar que el organismo electoral se mantenga como un árbitro independiente y libre de intervenciones políticas.

Aguado Gómez recordó que las propuestas fueron presentadas ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por la bancada panista, encabezada por Elías Lixa, con el objetivo de establecer mecanismos que aseguren que quienes integren y dirijan el Instituto cuenten con preparación, experiencia e independencia.

El coordinador parlamentario consideró que los cuestionamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei hacen necesario reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía del organismo electoral.

Entre las medidas planteadas por Acción Nacional se encuentra la creación de un Comité Evaluador independiente, con mayores restricciones para evitar vínculos partidistas o gubernamentales entre sus integrantes, así como la selección de evaluadores mediante criterios profesionales y consultas a instituciones de reconocido prestigio.

También se propone ampliar la participación ciudadana en el proceso de designación, permitir la presencia de observadores de universidades y organizaciones civiles durante las evaluaciones, además de establecer mecanismos de seguridad para evitar filtraciones de los exámenes aplicados a los aspirantes.

Otro de los planteamientos contempla hacer públicos los resultados de las evaluaciones, con el consentimiento de las personas participantes, y exigir que la selección de las quintetas de finalistas esté respaldada por argumentos que acrediten su preparación, experiencia e idoneidad.

La octava propuesta busca eliminar la concentración de facultades en la Presidencia del INE, mediante la aprobación de una iniciativa del PAN para recuperar las decisiones colegiadas dentro del Instituto.

Gerardo Aguado sostuvo que estas medidas buscan cerrar el paso a los favoritismos y a las cuotas políticas, además de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales de cara a los próximos procesos.

Finalmente, reiteró que México necesita un organismo electoral autónomo, con decisiones transparentes y sujeto al escrutinio público, al considerar que su función debe estar por encima de los intereses de cualquier partido político.