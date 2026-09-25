Propone normar funcionamiento de mesas directivas vecinales

Propone establecer el 50% más uno como mínimo de participación vecinal y que los ayuntamientos brinden asesoría jurídica para garantizar transparencia

El diputado Gerardo Aguado Gómez consideró que los gobiernos municipales deben involucrarse en el asesoramiento para las mesas directivas de fraccionamientos privados y colonias, con el fin de que éstas se integren adecuadamente, pero también operen con transparencia.

Recordó que él presentó hace unos meses una iniciativa para establecer un porcentaje mínimo de participación de vecinos en las mesas directivas y de creación de reglamentos del 50 por ciento más uno.

“Nos hemos dado cuenta de que causa conflicto entre los propios vecinos; no están de acuerdo con las reglas o con el proceder de las mesas directivas. La manera de legitimarlo es el 50+1, no estaba establecido en la ley”.

Dijo que la ausencia de reglas también en el manejo de los recursos de las cuotas, ha generado malestar, y que esto genera conflictos en muchas situaciones.