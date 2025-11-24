Propone imponer severas penas en uso de IA que dañe a terceros

La legisladora aseguró que la IA les ofrece invadir la intimidad, acosar y alterar la imagen de una persona con la intención de afectar su reputación

Contemplando las propuestas de las y los participantes del Parlamento Juvenil Coahuila 2024, la diputada Blanca Rubí Lamas presentó una iniciativa dereforma al artículo 236 del Código Penal de Coahuila, a fin de incluir el uso de tecnología de IA, como medio para perjudicar a una persona difundiendo imágenes íntimas de ella, falsificadas o alteradas con dicha tecnología.

La diputada llevó a tribuna esta iniciativa, señalando que con la aparición de las tecnologías de Inteligencia Artificial, el poder de los ciberacosadores crece de manera exponencial, ante el potencial que la IA les ofrece para invadir la intimidad de las personas, acosarlas o, como lo plantea esta iniciativa, alterar la imagen de una persona con ánimo de afectarla en su honor y reputación pública.

Por ello la legisladora dijo que se propone establecer en el Código Penal de Coahuila sanciones de tres a seis años de prisión y multa de setecientos a mil doscientas unidades de medida y actualización, a quien, valiéndose de cualquier tipo de tecnología, incluyendo inteligencia artificial, altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona o falsifique su perfil o datos de identidad con ánimo de mostrarla en medios informáticos en situaciones íntimas o sexuales para causarle descrédito público, vergüenza, o afectación a su honor y reputación