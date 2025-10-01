Propone diputada impulsar la prevención del embarazo adolescente

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada María del Mar Treviño Garza para exhortar a la Secretaría de Salud, que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, fortalezcan y diseñen estrategias innovadoras, integrales y de impacto para la prevención del embarazo en adolescentes, garantizando el derecho de las jóvenes a una vida saludable, educación continua y desarrollo pleno.
La legisladora reconoció las acciones que está llevando a cabo el gobernador Manolo Jiménez, en conjunto con su esposa Paola Rodríguez, a través de "Inspira Coahuila" y el DIF Estatal, que tienen como objetivo erradicar los embarazos en menores de 15 años.
"Reconocemos los esfuerzos que a nivel federal se están llevando a cabo, a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes", dijo.
No obstante, es una realidad que, pese a estos importantes esfuerzos, México sigue ocupando uno de los primeros lugares en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).