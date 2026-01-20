Propone Álvaro Moreira crear un padrón de viviendas vulnerables

Subrayó que la labor de las autoridades debe ser preventiva, solidaria y oportuna, con acciones enfocadas a reducir riesgos y proteger la vida.

El Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Álvaro Moreira Valdés para solicitar a los 38 municipios que, a través de sus Unidades de Protección Civil y Desarrollo Social, identifiquen, actualicen y mantengan padrones de familias que habitan viviendas precarias.

El objetivo es reforzar acciones preventivas ante los frentes fríos, incluyendo la entrega de apoyos emergentes, la habilitación de refugios temporales, campañas de prevención de riesgos y la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Pronóstico de frentes fríos para la temporada 2025-2026

La temporada invernal 2025-2026 se prevé intensa, ya que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se estima la llegada de 48 frentes fríos al país.

Estos sistemas podrían generar temperaturas mínimas por debajo de cero grados, vientos fuertes, lluvias y nevadas, además de un riesgo de daños a la infraestructura y a la salud humana.

Riesgos para poblaciones vulnerables

Ante este escenario, las poblaciones vulnerables no solo enfrentan el descenso de temperaturas, sino también barreras económicas, físicas y sociales que les impiden responder por sí mismas ante una contingencia climática.

Alcances del exhorto aprobado

El diputado Álvaro Moreira Valdés señaló que el exhorto busca fortalecer la planeación, la focalización y el uso eficiente de los recursos existentes en los municipios.