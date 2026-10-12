Propone agenda legislativa con ciudadanos y sectores productivos

El diputado Gerardo Aguado señaló que continuará con estas reuniones para fortalecer una agenda que se construya desde las necesidades de la población

El diputado local Gerardo Aguado Gómez continúa reuniéndose con distintos sectores de la sociedad para integrar una agenda legislativa ciudadana que responda a las necesidades de Coahuila, mediante el diálogo y la recopilación de propuestas.

El legislador explicó que su trabajo se concentra en tres ejes: seguridad, sustentabilidad y cuidado del agua, así como ordenamiento territorial, temas que consideró fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias y atender los retos del crecimiento urbano.

Como parte de estos encuentros, Aguado Gómez ha dialogado con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Torreón, integrantes de la Cámara de la Propiedad Urbana y representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), con la intención de conocer sus inquietudes y sumar planteamientos a sus propuestas legislativas.

El diputado señaló que continuará con estas reuniones durante las próximas semanas, incluyendo a universidades, cámaras empresariales, organizaciones civiles y ciudadanos, para fortalecer una agenda que se construya desde las necesidades de la población y no únicamente desde el Congreso.