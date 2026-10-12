Propone agenda legislativa con ciudadanos y sectores productivos

El diputado local Gerardo Aguado Gómez continúa reuniéndose con distintos sectores de la sociedad para integrar una agenda legislativa ciudadana que responda a las necesidades de Coahuila, mediante el diálogo y la recopilación de propuestas.
El legislador explicó que su trabajo se concentra en tres ejes: seguridad, sustentabilidad y cuidado del agua, así como ordenamiento territorial, temas que consideró fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias y atender los retos del crecimiento urbano.
Como parte de estos encuentros, Aguado Gómez ha dialogado con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Torreón, integrantes de la Cámara de la Propiedad Urbana y representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), con la intención de conocer sus inquietudes y sumar planteamientos a sus propuestas legislativas.
El diputado señaló que continuará con estas reuniones durante las próximas semanas, incluyendo a universidades, cámaras empresariales, organizaciones civiles y ciudadanos, para fortalecer una agenda que se construya desde las necesidades de la población y no únicamente desde el Congreso.