Propietario recupera su moto y es agredido por presunto ladrón

Personal de atención prehospitalaria valoró a Genaro, quien no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital

Un hombre que identificó su motocicleta, reportada como robada horas antes, fue agredido con gas por el presunto responsable cuando intentaba recuperarla en calles de Saltillo. El sospechoso logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas de este jueves, cuando Genaro Ernesto Vázquez Rodríguez, de 42 años, esperaba una combi junto con su esposa en el cruce de Lafragua y Múzquiz, en la Zona Centro.

Ambos se dirigían a presentar la denuncia por el robo de la motocicleta, ocurrido alrededor de las 5:00 horas en su domicilio, ubicado en Múzquiz y Fray Juan de Terreros, en la colonia Zapalinamé.

Mientras esperaban el transporte, Genaro observó a una persona que circulaba en una motocicleta y reconoció la unidad como de su propiedad. De inmediato comenzó a perseguir al conductor hasta alcanzarlo en el cruce de Ramón Corona y Francisco de Urdiñola.

En ese punto, el afectado le reclamó la motocicleta y le exigió que descendiera. El sospechoso respondió que el vehículo era suyo y aseguró que lo había comprado esa misma mañana. Durante la discusión, golpeó al propietario con una mochila, bajó de la unidad y comenzó a correr.

Genaro lo persiguió con la intención de entregarlo a la policía, pero al darle alcance nuevamente, el hombre le roció gas y escapó. La esposa del afectado pidió ayuda a personas que se encontraban en el lugar y posteriormente llamó al número de emergencias 911 para solicitar apoyo policial y médico.

Personal de atención prehospitalaria valoró a Genaro, quien no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital. El propietario presentó documentación para acreditar que la motocicleta era suya; sin embargo, la unidad quedó asegurada conforme al procedimiento y podría reclamarla posteriormente en las instalaciones municipales.