Pronostican tormentas eléctricas para Región Centro de Coahuila

Protección Civil pide evitar zonas de riesgo, reducir velocidad al conducir y estar atento a avisos; la próxima semana volverán a subir las temperaturas

La Región Centro de Coahuila se mantiene en alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente entre este viernes y el domingo, de acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes.

Las condiciones atmosféricas favorecerán precipitaciones de intensidad variable en municipios como Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores, donde además existe la posibilidad de actividad eléctrica, rachas de viento y acumulados importantes de lluvia en cortos periodos.

El viernes es el día con mayor probabilidad de precipitaciones, por lo que autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y atender los avisos oficiales que se emitan durante las próximas horas.

Ante el riesgo de tormentas eléctricas, se exhorta a evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante la lluvia, así como cruzar arroyos o vialidades inundadas, debido a que el nivel del agua puede aumentar de forma repentina.

Las autoridades también piden a los automovilistas extremar precauciones al conducir sobre pavimento mojado, reducir la velocidad y verificar el funcionamiento de limpiaparabrisas, luces y frenos antes de salir.

El pronóstico señala que, después del periodo de lluvias, las temperaturas volverán a incrementarse a partir del inicio de la próxima semana, aunque no se descartan chubascos aislados durante el fin de semana.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a los números de auxilio correspondientes.