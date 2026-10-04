Pronostican lluvias y rachas de hasta 60 km/h en Coahuila

Las precipitaciones estarán asociadas al frente frío número 1 y su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera

Coahuila tendrá este sábado 3 de octubre condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El pronóstico difundido por la Subsecretaría de Protección Civil contempla acumulados de 50 a 75 milímetros en las regiones Norte, Occidente, Centro y Sur del estado.

Las precipitaciones estarán asociadas al frente frío número 1 y su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. También se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Advierten riesgo de inundaciones y crecidas de arroyos

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones urbanas, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas susceptibles. La reducción de visibilidad y el pavimento mojado también pueden dificultar los traslados.

pic.twitter.com/FmeCmmfTPw — Protección Civil Coahuila (@PCcoahuila) October 3, 2026 Protección Civil pidió evitar cruzar corrientes de agua, a pie o en vehículo, y extremar precauciones al conducir. Durante las tormentas eléctricas, recomendaron permanecer en un lugar seguro y alejarse de espacios abiertos, árboles y estructuras metálicas. La dependencia mantendrá vigilancia de las condiciones meteorológicas en coordinación con las autoridades municipales. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.