Pronostican lluvias fuertes y descargas eléctricas en Coahuila

Protección Civil del Estado alertó que durante este martes se registrarán lluvias fuertes en las cinco regiones de Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado alertó que este martes se registrarán lluvias fuertes en las cinco regiones de Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica acumulados de entre 25 y 50 milímetros, con mayor probabilidad de precipitación en la región Sureste, donde podría alcanzar hasta 60 por ciento este martes y 70 por ciento el jueves.

En la región Centro la probabilidad es de 40 por ciento, mientras que en la Norte, Laguna y Carbonífera será menor, aunque con temperaturas de hasta 38 grados.

Las autoridades estatales advirtieron que las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Además, recordaron que el ambiente caluroso incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas respiratorios, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

El pronóstico por región marca temperaturas de entre 27 y 38 grados como máximas, con variaciones en la probabilidad de lluvia: desde un 5 por ciento en la Laguna y el Norte hasta un 70 por ciento en la zona Sureste.

Protección Civil pidió a la población asegurar techos y objetos sueltos, evitar estacionarse bajo árboles o postes, conducir con precaución y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas. En caso de torbellinos, se recomienda resguardarse en una habitación sin ventanas y en planta baja.

La dependencia reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas y llamó a la ciudadanía a informarse a través de medios oficiales. En caso de emergencia, el número de atención es el 911.