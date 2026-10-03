Pronostican hasta 90% de probabilidad de lluvia en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las dependencias municipales permanecerán en coordinación para atender cualquier eventualidad

Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe mantendrá vigilancia permanente en arroyos, vialidades y sectores susceptibles a acumulaciones de agua ante el pronóstico de lluvias para los próximos días en la Región Sureste de Coahuila.

El Gobierno Municipal informó que los modelos meteorológicos consultados coinciden en la presencia de precipitaciones durante varios días y que uno de los pronósticos contempla probabilidades de lluvia de hasta 90 por ciento entre este jueves 1 y el lunes 5 de octubre, además de posibles tormentas y rachas de viento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las dependencias municipales permanecerán en coordinación para atender cualquier eventualidad y pidió a la población evitar cruzar corrientes de agua o vialidades inundadas.

Advierten sobre escurrimientos procedentes de zonas altas

Una de las principales advertencias es no confiarse cuando disminuya la intensidad de las precipitaciones, debido a que los escurrimientos procedentes de las zonas altas pueden llegar posteriormente a arroyos y vialidades e incrementar los niveles de agua.

Protección Civil realizará recorridos preventivos en puntos donde regularmente se concentran escurrimientos y pidió a los automovilistas buscar rutas alternas ante vialidades inundadas, reducir la velocidad durante la lluvia y evitar atravesar arroyos o vados.

También se recomendó mantener libres de basura alcantarillas y desagües, asegurar objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento y evitar permanecer debajo de árboles, postes, anuncios espectaculares o estructuras inestables durante las tormentas.

Pronóstico será actualizado conforme evolucione el sistema

Las autoridades precisaron que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que el pronóstico será actualizado conforme evolucione el sistema y se informará sobre cualquier condición que pueda representar un riesgo para la población.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981.