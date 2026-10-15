PRONNIF llama a prevenir el consumo de alcohol entre menores

PRONNIF Parras llamó a familias y comercios a prevenir el consumo de alcohol en menores y advirtió sobre posibles sanciones por venderles bebidas alcohólicas.

Ante los casos de adolescentes detectados consumiendo bebidas alcohólicas, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Parras reiteró la importancia de reforzar la vigilancia y las medidas de prevención para proteger a los menores de edad.

La directora de la dependencia en el municipio, la licenciada Dulce Alvarado, explicó que cuando se presentan este tipo de situaciones se activa un protocolo de atención que contempla el contacto con los padres de familia y el seguimiento correspondiente para salvaguardar la integridad de los adolescentes.

Asimismo, hizo un llamado a los establecimientos comerciales para que respeten la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad, al señalar que esta conducta puede derivar en sanciones y consecuencias legales.

Alvarado también destacó que la dependencia atiende situaciones en las que pudiera existir omisión de cuidados por parte de padres o tutores, por lo que consideró fundamental la participación de las familias en la prevención de conductas que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

La funcionaria exhortó a madres, padres y tutores a mantener una supervisión constante, fortalecer la comunicación con sus hijos y trabajar de manera conjunta con las autoridades para prevenir el consumo de alcohol a temprana edad y otras situaciones que afecten su bienestar.