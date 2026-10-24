PRONNIF investiga embarazo de niña de 12 años en Ramos Arizpe

La titular de PRONNIF Coahuila confirmó que personal de la dependencia inició las primeras diligencias con la menor y su madre para esclarecer los hechos

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) inició una investigación para esclarecer las circunstancias del embarazo de una niña de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe, ante la posibilidad de que existan conductas constitutivas de delito y la necesidad de garantizar la protección de la menor.

María Teresa Araiza, titular de la PRONNIF en Coahuila, informó que una trabajadora social de la Procuraduría Municipal de Ramos Arizpe acudió este viernes a reunirse con la niña y su madre para comenzar las indagatorias y conocer las condiciones familiares en las que se presentó el caso.

“Hoy se encuentra la trabajadora social de la Procuraduría Municipal de Ramos Arizpe con la mamá de la adolescente y la adolescente para comenzar con las investigaciones respecto al caso”, explicó.

La funcionaria precisó que cada embarazo en menores de 15 años requiere una revisión particular, especialmente para identificar la edad de las personas involucradas y establecer si existen elementos que ameriten la intervención de las autoridades ministeriales.

Investigan diferencias de edad y posibles delitos

Araiza señaló que la PRONNIF desarrolla acciones focalizadas para atender a niñas y adolescentes que se convierten en madres antes de cumplir 15 años, un grupo que requiere especial atención por las condiciones de vulnerabilidad asociadas con los embarazos a edades tempranas.

Como parte de este seguimiento, la dependencia ha identificado diferencias importantes entre los casos, particularmente en la edad de las parejas.

De acuerdo con la funcionaria, durante 2025 el 66% de los casos revisados correspondió a parejas con edades cercanas, aunque también se detectaron situaciones en las que existían diferencias considerables de edad.

Araiza subrayó que estas circunstancias deben analizarse individualmente para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de cada caso.

En el embarazo de la niña de Ramos Arizpe, la investigación apenas comienza, por lo que no se ha informado sobre la identidad ni la edad de la persona involucrada en la concepción.

Piden notificar embarazos de niñas menores de 15 años

La titular de la PRONNIF destacó que hospitales públicos y privados, así como instituciones educativas, desempeñan un papel fundamental en la detección y notificación de embarazos en menores de 15 años.

Explicó que la dependencia recibe avisos de centros médicos y escuelas, lo que permite iniciar oportunamente las acciones de protección y seguimiento.

Advirtió que algunos embarazos se detectan tardíamente porque las niñas no acuden a consultas prenatales, situación que dificulta la atención temprana de sus necesidades médicas y de protección.

Araiza señaló que, cuando las investigaciones revelan posibles delitos, corresponde a la Fiscalía especializada intervenir para determinar las responsabilidades penales.

La PRONNIF, por su parte, mantiene el acompañamiento familiar y revisa las condiciones en las que viven otros menores del mismo entorno, cuando resulta necesario.

En el caso registrado en Ramos Arizpe, la prioridad será esclarecer las circunstancias del embarazo de la niña de 12 años y establecer las medidas que permitan proteger sus derechos y bienestar.