PRONNIF busca reintegrar al niño rescatado tras el multihomicidio

El menor de 3 años que fue sustraído por su padre, Chad “N”, tras el ataque en el que murieron tres personas en Saltillo, permanece bajo protección de PRONNIF

El niño de tres años que fue sustraído por su padre, Chad “N”, tras el ataque ocurrido en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo, permanece bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), mientras las autoridades trabajan para reintegrarlo con familiares maternos en el menor tiempo posible.

El menor fue localizado sano y salvo durante el operativo en el que fue detenido Chad “N” en Piedras Negras, señalado como presunto responsable del ataque en el que perdieron la vida Ana Laura de León Morín, de 44 años; Laura Jaquelín Morín de León, de 23 años; y Emanuel Montero Gómez, de 44 años, además de que Litzi Mora de León, esposa del imputado, resultó gravemente lesionada.

La procuradora de la PRONNIF, María Teresa Araiza, informó que el niño se encuentra en buenas condiciones de salud y desde el momento de su rescate quedó bajo la protección de personal especializado de la dependencia.

Explicó que la prioridad es restituir su derecho a vivir en familia, por lo que ya se mantiene comunicación con familiares maternos interesados en asumir su cuidado provisional, evitando que permanezca por largos periodos en un centro asistencial.

“La premisa siempre es que los niños permanezcan el menor tiempo posible en un centro de resguardo. Si encontramos una familia de apoyo que reúna las condiciones necesarias, la intención es entregarlo de manera inmediata mientras continúan los procedimientos legales”, señaló.

Araiza explicó que la legislación establece un plazo de hasta 90 días para resolver una custodia provisional, con posibilidad de prórroga en casos excepcionales; sin embargo, afirmó que la dependencia busca resolver este tipo de casos en un periodo considerablemente menor.

La funcionaria indicó que psicólogos especializados comenzaron a brindar atención al menor desde las primeras horas posteriores a su rescate, respetando sus tiempos y utilizando técnicas adecuadas para su edad, debido al fuerte impacto emocional derivado de los hechos de violencia que presuntamente presenció.

Añadió que el acompañamiento psicológico también se extenderá a los familiares que eventualmente asuman su cuidado, con el propósito de facilitar el proceso de recuperación emocional y reducir las secuelas del evento traumático.

La procuradora informó que, hasta el momento, la valoración de la PRONNIF se ha centrado en la familia materna, al considerar que representa el entorno donde el niño desarrolló su vida cotidiana, por lo que el objetivo es que, una vez concluidos los trámites correspondientes, pueda regresar a Saltillo, ciudad donde se encuentra su red de apoyo familiar.

Mientras tanto, la situación jurídica de Chad “N” continuará su curso ante la Fiscalía General del Estado, en tanto la PRONNIF mantiene como prioridad garantizar la protección integral y la estabilidad del menor.