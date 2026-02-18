Promueven uso responsable de calcomanía para regular autos de app

Esta medida permite a los usuarios saber quién opera la unidad y ante quién pueden presentar alguna queja o reclamación en caso necesario

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el objetivo de brindar mayor certeza y responsabilidad en el servicio de transporte, José Luis López Cepeda señaló que portar una calcomanía con folio visible en vehículos de aplicación y taxis no representa impunidad, sino un mecanismo para identificar plenamente a los conductores.

Explicó que esta medida permite a los usuarios saber quién opera la unidad y ante quién pueden presentar alguna queja o reclamación en caso necesario.

El representante, vinculado a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, indicó que dentro de su organización se respalda a un importante número de unidades, tanto taxis como vehículos de plataforma, que ya cuentan con la calcomanía denominada “UNTA Apps”.

Subrayó que el registro busca ofrecer mayor transparencia y formalidad en la prestación del servicio.

López Cepeda enfatizó que portar esta identificación implica un compromiso de responsabilidad, buen trato y respeto a la ley.

Aclaró que no se trata de un distintivo para evadir normas o actuar fuera del marco legal, sino de una herramienta para fortalecer la confianza de los usuarios y elevar la calidad en el transporte público y de aplicación.