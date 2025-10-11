Promueven la grandeza de Coahuila en el North Capital Forum

En el encuentro participaron representantes del sector privado, quienes coincidieron en que este tipo de foros permiten consolidar la imagen de la entidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó en el North Capital Forum 2025, realizado en la Ciudad de México, donde se reunió con empresarios, políticos y representantes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer la cooperación y detonar nuevas oportunidades de inversión para el estado.

El mandatario destacó que el encuentro reunió a líderes empresariales y gubernamentales de los tres países, con quienes se abordaron temas de desarrollo económico, comercio y competitividad, en el marco de la región de América del Norte.

“Estuvimos con ella el domingo y el lunes en nuestra participación en el North Capital Forum, que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que fue una participación empresarial de empresarias, comerciantes, políticos, gobernantes de Estados Unidos, México y Canadá, para platicar las áreas de oportunidad que existen en nuestros países, sobre todo en Canadá”, explicó Jiménez Salinas.

Durante el foro, el gobernador agradeció la distinción que recibió el estado durante el cóctel ofrecido por Coahuila en la Casa del Lago del Castillo de Chapultepec, donde se presentaron los principales indicadores, ventajas competitivas y fortalezas económicas de la entidad.

“Ahí presentamos la grandeza de Coahuila, los indicadores de Coahuila. Platicamos sobre que somos el principal productor de vehículos de todo México, tanto tradicionales como eléctricos; el principal productor de autopartes, de leche de La Laguna, de pasta refinada, de carros de ferrocarril en la región Centro, y de carbón”, señaló el mandatario.

Jiménez Salinas subrayó además la importancia de aprovechar la relación comercial con Norteamérica, en un momento donde la relocalización de inversiones (nearshoring) representa una oportunidad histórica para el crecimiento económico del estado.

“En Coahuila tenemos todo para competir: infraestructura, talento, estabilidad y seguridad. Lo que buscamos en foros como este es posicionar a nuestro estado en el mapa internacional y atraer proyectos que generen empleos bien pagados para nuestra gente”, puntualizó.

En el encuentro participaron también representantes del sector privado coahuilense, quienes coincidieron en que este tipo de foros permiten consolidar la imagen de la entidad como un punto clave para la inversión.

Rodrigo Fernández, vicepresidente de una empresa de autopartes establecida en la Región Sureste, destacó la visión del gobierno estatal por proyectar la competitividad de Coahuila más allá de sus fronteras.

“Coahuila ha demostrado ser un estado confiable para invertir. La promoción que realiza el gobernador en estos espacios nos da visibilidad ante inversionistas internacionales y refuerza la confianza en la industria local”, comentó.

Por su parte, Lucía Arriaga, representante del Consejo de Promoción Turística, resaltó la inclusión de la Ruta Vinos y Dinos dentro de la agenda del foro, al considerarla un ejemplo del potencial turístico y cultural de la entidad.

“No todo es industria; también mostramos la parte humana, cultural y natural de Coahuila. La Ruta Vinos y Dinos es una muestra del trabajo que se hace por diversificar la economía y atraer visitantes internacionales”, expresó.

Jiménez Salinas reiteró que su gobierno continuará trabajando en la promoción nacional e internacional de la entidad, impulsando proyectos estratégicos que consoliden a Coahuila como una potencia industrial, turística y económica del norte de México