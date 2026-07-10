Promueven autoridades la cultura del testamento en Coahuila

Coahuila se distingue por mantener una buena participación ciudadana en este tipo de programas, lo que ha permitido fortalecer esto en el estado

En Coahuila existe una sólida cultura de la previsión patrimonial, afirmó Enrique Flores Ruiz, director de Notarías del Estado, al informar que cada año se realizan alrededor de seis mil testamentos y cerca de mil revocaciones, cifras que reflejan el interés de la población por brindar certeza jurídica a sus familias.

El funcionario explicó que tramitar un testamento de manera regular tiene un costo aproximado de cuatro mil pesos; sin embargo, durante las campañas de promoción que se llevan a cabo en determinados meses del año, el precio puede reducirse hasta los mil 500 pesos.

Destacó que, al concluir el trámite, el documento queda debidamente formalizado y listo para surtir efectos legales cuando corresponda.

Flores Ruiz señaló que estas campañas buscan facilitar el acceso a este instrumento legal y fomentar que un mayor número de personas protejan su patrimonio y eviten conflictos entre sus familiares.

Agregó que Coahuila se distingue por mantener una buena participación ciudadana en este tipo de programas, lo que ha permitido fortalecer la cultura del testamento en la entidad.