Promueve UTC su oferta educativa en la Sierra de Arteaga

Esto con el objetivo de que estudiantes de comunidades rurales y zonas serranas conozcan las opciones educativas disponibles en la región.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó su oferta educativa hasta la comunidad de San Antonio de las Alazanas, en Arteaga, como parte de una estrategia para acercar opciones de educación superior a estudiantes que cursan el nivel medio superior en zonas alejadas de la región sureste.

Personal de la institución visitó las instalaciones del CECyTEC San Antonio de las Alazanas para presentar a los jóvenes las alternativas académicas disponibles, así como los programas de apoyo y servicios con los que cuenta la universidad.

Durante la jornada, representantes de las áreas de Servicios Estudiantiles y de Difusión y Extensión Universitaria informaron a los alumnos sobre las carreras que ofrece la UTC, además de resolver dudas relacionadas con becas, procesos de admisión, actividades extracurriculares y oportunidades de desarrollo profesional.

La actividad forma parte de los trabajos de promoción que realiza la universidad previo al próximo ciclo escolar, con el objetivo de que estudiantes de comunidades rurales y zonas serranas conozcan las opciones educativas disponibles en la región.

Autoridades universitarias destacaron que uno de los propósitos es reducir las barreras de acceso a la educación superior mediante el acercamiento directo a planteles de bachillerato ubicados fuera de los principales centros urbanos.

Además de difundir su modelo educativo, la UTC busca fortalecer el vínculo con instituciones de educación media superior para facilitar la continuidad académica de los jóvenes una vez que concluyan el bachillerato.

La universidad mantiene recorridos de promoción en distintos municipios de Coahuila con la finalidad de ampliar el alcance de su oferta educativa y brindar información directa a estudiantes próximos a egresar del nivel medio superior.

Con estas acciones, la institución busca incrementar las oportunidades de acceso a la educación profesional para jóvenes de comunidades que históricamente enfrentan mayores retos de movilidad y acceso a centros universitarios.