El ICATEC otorgó constancias a egresados de cursos de formación y reportó más de 13 mil personas capacitadas en Torreón durante 2026.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de autoridades estatales y municipales, encabezó la entrega de constancias de acreditación a personas que concluyeron cursos impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), con el objetivo de fortalecer sus habilidades y ampliar sus oportunidades de desarrollo económico.

Durante el evento, el edil reconoció el esfuerzo y la voluntad de superación de quienes decidieron prepararse para mejorar sus condiciones de vida, ya sea mediante la incorporación al mercado laboral o el impulso de un emprendimiento. Destacó que adquirir nuevos conocimientos representa una oportunidad para fortalecer la economía familiar y construir un mejor futuro. Asimismo, señaló que la capacitación contribuye a generar mejores condiciones de empleo y progreso.

Empleo, seguridad y resultados del ICATEC en Torreón

Riquelme Solís destacó que la formación para el trabajo es una herramienta fundamental para abrir oportunidades, al recordar que, como ha señalado el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la mejor política social es el empleo. En ese sentido, resaltó las condiciones de seguridad que prevalecen en Torreón y Coahuila, las cuales permiten a las familias desarrollar sus proyectos de vida en un entorno de tranquilidad y paz.

En cuanto a los resultados del ICATEC, informó que durante 2026 se capacitó a más de 13 mil personas en Torreón mediante 950 cursos, además de fortalecer la vinculación con más de 40 empresas y organismos. También reconoció el trabajo de las instructoras e instructores, por compartir sus conocimientos y contribuir a la preparación de quienes buscan mejores alternativas laborales y productivas.

Asistentes al acto de acreditación

Al acto asistieron la diputada federal Verónica Martínez García; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento; Marco Antonio Cantú Vega, director general del ICATEC; Ximena Villarreal, diputada local electa; Laura Mara Silva Fernández, coordinadora de DIF Coahuila Región Laguna; Jorge Reyes Casas, presidente del Comité de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de COPARMEX; Humberto Castillo Rico, coordinador de sector Mejora en Matamoros, y Consuelo Sánchez, alumna beneficiaria.