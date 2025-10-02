Promueve IMSS mastógrafos móviles en Coahuila durante octubre

Las derechohabientes interesadas pueden acudir previamente a su clínica de adscripción para solicitar información sobre la programación de las unidades móviles

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila anunció que los mastógrafos móviles continuarán recorriendo las distintas regiones del estado para realizar estudios gratuitos de detección a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

La Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) informó que las derechohabientes interesadas pueden acudir previamente a su clínica de adscripción para solicitar información sobre la programación de las unidades móviles, así como los requisitos necesarios para acceder al servicio.

En la región Laguna, las unidades se instalarán en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18, además de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 66, 93 y 80 de Torreón, la UMF No. 83 de Matamoros, y los hospitales de subzona No. 21 en San Pedro, No. 20 en Francisco I. Madero y No. 6 en Parras.

En la región Norte, las atenciones se realizarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras y en las UMF No. 87 y 81 de Ciudad Acuña. Para la región Centro, destacan el HGZ No. 7 de Monclova y las UMF 84 y 86 de ese mismo municipio, además de la UMF No. 85 y 9 en Frontera, la UMF 8 en Castaños, la UMF 50 en Cuatro Ciénegas y la UMF 10 en San Buenaventura.

En la Carbonífera, el mastógrafo móvil visitará la UMF No. 23 de Sabinas, el HGZ No. 24 de Nueva Rosita, la UMF 25 de Melchor Múzquiz y la UMF No. 31 de Barroterán. Mientras que en la región Sureste, se programaron atenciones en la UMF No. 88 y No. 3 de Ramos Arizpe.

Fechas de servicio

El calendario marca múltiples recorridos a lo largo de octubre. En la Laguna, por ejemplo, los mastógrafos estarán disponibles en el HGZ No. 16 de Torreón los días 1, 17 y 28 de octubre, mientras que la UMF 66 recibirá la unidad los días 2, 15 y 29.

En la región Centro, el HGZ No. 7 de Monclova ofrecerá estudios el 1, 17 y 28, y en la región Norte, la UMF 79 de Piedras Negras operará los días 8 y 22 de octubre.

El IMSS subrayó la importancia de que las mujeres mayores de 40 años acudan a realizarse este estudio de forma periódica, ya que la detección temprana es clave para reducir la mortalidad por cáncer de mama.