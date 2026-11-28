Juárez Santos recibió en el estand a secretarias de Turismo estatal y federal y destacó Los Carricitos, Las Lajitas, Cueva de los Murciélagos y El Frentón.

Candela, Coahuila, promueve sus atractivos naturales, turismo cinegético, aguas termales y gastronomía para incrementar la llegada de visitantes durante todo el año, informó el alcalde Fernando Juárez Santos durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos.

El presidente municipal recibió en el estand de Candela a Cristina Amezcua, secretaria de Turismo de Coahuila, y a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México.

Juárez Santos destacó que el municipio cuenta con espacios naturales, sitios históricos y actividades recreativas que permiten diversificar su oferta turística. Entre sus principales atractivos mencionó las aguas termales de Los Carricitos y Las Lajitas, la Cueva de los Murciélagos y El Frentón.

Cacería y aventura durante el invierno

El turismo cinegético representa otra actividad importante, particularmente durante los meses de invierno, cuando llegan cazadores del centro y sur del país. Las especies más buscadas son el venado cola blanca y el borrego berberisco.

La temporada de cacería del venado cola blanca comenzó el 22 de noviembre y concluye en febrero. El borrego berberisco cuenta con una temporada abierta durante todo el año, explicó el alcalde.

Gastronomía, historia y celebraciones

La oferta turística también incluye senderismo, recorridos por las serranías y visitas a espacios recreativos. Durante el verano destacan las aguas termales y las albercas, mientras que en invierno las condiciones climáticas favorecen las actividades cinegéticas.

El municipio también ofrece productos regionales como nuez, cabrito, chile piquín y orégano. A estos atractivos se suman sus celebraciones religiosas, entre ellas las fiestas del Santo Cristo de la Capilla, en agosto, y el aniversario de fundación, durante Semana Santa.

En julio se realizan las festividades de Santo Santiago, en la comunidad de Valladares, mientras que diciembre concentra las celebraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe.

El alcalde invitó a los visitantes a conocer Candela, disfrutar de sus paisajes, gastronomía y tradiciones, además de aprovechar sus atractivos naturales durante las distintas temporadas del año.