Prohibirán en Coahuila inscripciones en universidades sin REVOE

A partir de este 2026, ninguna universidad o preparatoria que no cuente con Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE) podrá realizar inscripciones en Coahuila, como parte de un acuerdo firmado entre autoridades educativas estatales y federales, informó Domingo Hernández, titular de enlace de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.

El funcionario explicó que la medida busca frenar prácticas irregulares que han afectado a estudiantes durante años, por lo que iniciarán operativos de revisión en todos los planteles, públicos y privados, con especial atención en las instituciones donde se concentran la mayoría de las quejas, principalmente universidades privadas.

Detalló que las primeras inspecciones arrancarán la próxima semana en Saltillo, y posteriormente se extenderán a otras regiones del estado como Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

Señaló que existen al menos 65 quejas formales en la oficina de enlace educativo relacionadas con universidades que ofrecen programas sin REVOE válido, además de denuncias en el nivel de bachillerato.

Entre las instituciones con mayores reportes, mencionó algunos campus de la Universidad de Durango, así como el Instituto Universitario Paulo Freire (UniFreire), donde se verificará si ya regularizaron su documentación.

Aclaró que el REVOE es por carrera y por campus, por lo que no es válido presentar un registro de otro estado o de una sede distinta para justificar la operación de un programa académico.

Hernández indicó que los estudiantes pueden recibir acompañamiento para revalidar estudios o buscar alternativas que eviten afectaciones mayores.

En casos de certificados falsos de bachillerato, precisó que se han recibido alrededor de 20 denuncias, mismas que se canalizan también ante la Fiscalía por tratarse de posibles delitos.

Respecto a la entrega de títulos profesionales, señaló que no se han detectado títulos falsos, pero sí retrasos prolongados, con casos de egresados que llevan ocho o hasta diez años sin recibir su título, situación que atribuyó a la falta de REVOE actualizado.

Explicó que, cuando todo está en regla, una titulación puede entregarse en un plazo de ocho meses a dos años.

Las sanciones para las escuelas que incumplan van desde multas administrativas, que parten de 25 salarios mínimos, hasta el cierre total del plantel, además de posibles responsabilidades penales en caso de fraude.

Finalmente, el titular de la oficina de enlace educativo de la SEP llamó a madres, padres y estudiantes a verificar la validez de las escuelas antes de inscribirse y a denunciar cualquier irregularidad, reiterando que tanto la autoridad estatal como federal mantendrán abiertas sus oficinas para orientar y proteger el derecho a la educación en Coahuila.