Prohíben uso de celulares en escuelas a partir del 3 de noviembre

La medida busca regular su uso en los planteles, en medio de la preocupación por presuntas amenazas e intereses ajenos a las protestas en el Tec de Saltillo

A partir de este martes 3 de noviembre entrará en vigor la prohibición del uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas, una medida que busca regular el uso de estos dispositivos dentro de los planteles.

La disposición cobra especial atención en medio de las situaciones que se han presentado en el Tecnológico de Saltillo, donde han circulado versiones sobre presuntas amenazas y ofrecimientos de puntos adicionales a alumnos para involucrarlos en las movilizaciones estudiantiles.

También se ha señalado que detrás de las protestas podría existir una disputa sindical por diferencias con la actual dirección, situación que ha generado preocupación sobre la posible intervención de intereses ajenos a la comunidad estudiantil.

Ante este escenario, los padres de familia deberán mantenerse atentos a la aplicación de las nuevas disposiciones y al entorno en el que se desarrollan sus hijos, mientras que las autoridades educativas tendrán la responsabilidad de vigilar su cumplimiento.

La intención es que las instituciones mantengan condiciones adecuadas para el aprendizaje y que los estudiantes no sean involucrados en conflictos internos que puedan afectar su formación académica.