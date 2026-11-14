Prohíben feria de pirotecnia en el municipio de Arteaga

La corporación policial indicó que tampoco existen permisos para detonar estos artefactos explosivos en las zonas urbanas o rurales.

Llega la temporada decembrina y, por segundo año consecutivo en el municipio de Arteaga, tal parece que no habrá feria del cohete, así lo dio a conocer la alcaldesa Ana Karen Sánchez.

Por su parte, Luis Urbano Udave, jefe de la Policía en el municipio, dio a conocer que, al no existir permisos de venta, tampoco se otorgarán permisos para su uso, por lo que las corporaciones se mantendrán vigilantes ante posibles puntos de venta clandestina de estos artefactos explosivos.

Riesgos y prevención durante la temporada

El uso de cohetes, tanto en cabeceras municipales como en las sierras o regiones rurales, conlleva múltiples riesgos, desde lesiones severas en niños o adultos mayores hasta incendios en viviendas y siniestros de alto impacto en zonas forestales. Por ello, las autoridades recalcan que más vale prevenir y evitar su detonación en áreas no autorizadas.