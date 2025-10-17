Prohíben el alcohol y música fuerte en panteones de Saltillo

Si bien está permitido llevar músicos, como mariachis o bandas, estos deberán contar con un permiso previo otorgado por la administración del panteón

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, autoridades de Saltillo han comenzado los trabajos de limpieza y deshierbe en los panteones municipales, a fin de recibir a cientos de visitantes que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos.

Sin embargo, se hizo un llamado a mantener el orden y respetar las normas dentro de los camposantos, especialmente durante los días más concurridos de los festejos.

Aníbal Soberón, director de Servicios Primarios de Saltillo, recordó que está estrictamente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y el uso de música a alto volumen.

Si bien está permitido llevar músicos, como mariachis o bandas, estos deberán contar con un permiso previo otorgado por la administración del panteón. El trámite no tiene costo, pero busca mantener un control adecuado del ambiente en los espacios de descanso.

Finalmente, se hizo énfasis en que lo más importante es conservar el sentido de respeto y tradición que caracteriza al Día de Muertos. Las personas pueden llevar alimentos para compartir con sus familiares, pero excederse con música fuerte o consumo de alcohol representa una falta a los lineamientos establecidos por las autoridades municipales.