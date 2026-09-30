Programas sociales no pueden condicionarse por el voto

El senador de la República Gabriel Elizondo Pérez, advirtió que ningún partido o gobierno puede condicionar los programas sociales, pues éstos están contemplados dentro de la Constitución.
“Algo que me ha comentado le gente en los barrios, las colonias es que ‘si gana otro partido me quitan los programas sociales’, yo les digo: los programas son constitucionales y nadie se los puede quitar. Y a quien ande amenazando a nuestros adultos mayores aquí estamos nosotros para defenderlos”.
Programas permanecerán sin importar quién gobierne
Recalcó que los programas federales como 65 y más, son para los adultos mayores y se van a quedar esté quien esté en el gobierno, ya que es constitucional y fue votado por todos los partidos.
Señalan presuntas amenazas contra adultos mayores
Elizondo Pérez hizo énfasis en este tema, debido a que se tiene conocimiento de que algunos promotores de los programas sociales, como los denominados servidores de la nación, han amenazado a los adultos mayores con quitarles los apoyos económicos si no votan por Morena.