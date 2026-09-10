Programa móvil reparte 35,000 litros de agua en Ramos Arizpe

En dos semanas de operación, “Agua para tu Comunidad” ha beneficiado a 675 personas mediante una planta potabilizadora móvil que recorre el municipio

Más de 35 mil 400 litros de agua purificada gratuita han sido entregados a 675 personas de colonias y ejidos de Ramos Arizpe durante las primeras semanas de operación del programa móvil “Agua para tu Comunidad”.

La estrategia funciona mediante una planta potabilizadora itinerante que se instala temporalmente en distintos sectores y permite a las familias acudir con garrafones de 20 litros para recibir agua sin costo.

Durante la primera semana, la unidad recorrió Villa Sol, Manantiales, Ojo Caliente, San Gregorio, Fidel Velázquez y Escorial.

En la segunda semana llegó nuevamente a Manantiales, además de San Antonio, La Esmeralda, Santos Saucedo y Blanca Estela.

La tercera semana inició en Santa Fe, en las inmediaciones de la Escuela México, y continuará por El Mirador y Analco, para después trasladarse a Anacahuita y Parajes de los Pinos.

Para recibir el apoyo, los ciudadanos únicamente deben llevar un garrafón de 20 litros con tapa. Los recipientes son enjuagados antes de ser llenados.

El agua utilizada es suministrada por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento, EMAS, y posteriormente pasa por el sistema de la planta móvil para su proceso de potabilización.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es llevar el servicio directamente a colonias y comunidades, especialmente para evitar que las familias tengan que trasladarse a un punto fijo.

“Queremos que cada semana más familias tengan la oportunidad de aprovecharla”, expresó.

El programa se desarrolla con participación del municipio, Gobierno del Estado, Mejora Coahuila y Arca Continental México.