Programa de salud mental en Coahuila alcanza 90 mil trabajadores

Durante el encuentro, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la participación de las empresas es importante para extender las acciones

Un total de 100 empresas de Coahuila, que representan a cerca de 90 mil trabajadores, se registraron en el programa Más Feliz, una iniciativa que busca incorporar mecanismos de prevención, detección y atención de problemas de salud mental dentro de los centros laborales.

Entregan el distintivo Más Feliz a 24 empresas

De las compañías participantes, 24 cumplieron con los criterios establecidos para recibir el distintivo Más Feliz, entregado durante un evento realizado en Torreón, con la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila.

El programa contempla 20 criterios relacionados con la identificación oportuna de necesidades de atención psicológica, el seguimiento de los trabajadores que requieren apoyo y la implementación de procedimientos para responder ante situaciones de urgencia emocional.

Paola Rodríguez López explicó que las empresas deben establecer mecanismos de evaluación, capacitar a su personal para reconocer señales de alerta y difundir los servicios gratuitos de salud mental disponibles en Coahuila.

También se busca que los centros laborales cuenten con rutas de canalización hacia profesionales de la salud mental, de manera que los trabajadores puedan recibir atención y acompañamiento cuando se identifiquen situaciones que afecten su bienestar emocional.

El programa se extenderá a las familias

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila anunció que el programa se ampliará mediante Más Feliz en Familia, una nueva etapa orientada a llevar herramientas de orientación y acompañamiento psicológico a los hogares de los trabajadores, aprovechando la vinculación establecida con las empresas.

Además, informó que próximamente se abrirá otra convocatoria para incorporar a más centros laborales, independientemente de su tamaño o de la región del estado donde se encuentren.

Durante el encuentro, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la participación de las empresas es importante para extender las acciones de prevención y atención de la salud mental, debido a su relación con las condiciones laborales, la convivencia y el bienestar familiar.

La estrategia se complementa con los servicios gratuitos de atención psicológica disponibles en los 38 municipios de Coahuila, así como con programas preventivos desarrollados en escuelas y hospitales, mediante la coordinación de Inspira Coahuila y las secretarías estatales de Salud y Economía.