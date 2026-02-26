Programa de aves fortalece economía en Ramos Arizpe

La directora de Desarrollo Rural del municipio, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que las aves fueron entregadas con esquema de vacunación

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó en el ejido Paredón la entrega de 2 mil aves para producción de huevo como parte del Programa de Aves de Traspatio, con una inversión municipal de 600 mil pesos.

Beneficio para 560 habitantes

De acuerdo con lo informado por el propio edil durante el evento, el programa benefició a 560 habitantes mediante la distribución de 200 paquetes que incluyen ejemplares de la raza Rhode Island Red conocida por su capacidad de postura, y un bulto de alimento de 25 kilogramos por beneficiario.

Impulso a la economía familiar

En el acto estuvo presente el Administrador Fiscal General del Estado, José María Morales Padilla, quien señaló que este tipo de apoyos busca fortalecer la economía familiar mediante esquemas de autoconsumo y, eventualmente, comercialización de excedentes.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural del municipio, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que las aves fueron entregadas con esquema de vacunación contra Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, con el fin de reducir riesgos sanitarios y asegurar mejores condiciones de producción en los traspatios.

Objetivo del programa

Según las autoridades municipales, el objetivo del programa es brindar herramientas productivas a familias del sector rural para diversificar sus ingresos y reducir gastos en la compra de huevo.

En el evento también estuvieron presentes Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.