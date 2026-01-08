Programa de anualidad del agua registra alta demanda en 2026

La nueva modalidad fue autorizada el 19 de diciembre y busca promover un uso responsable del agua, ante las dificultades para garantizar calidad

El programa de “Anualidad” para el pago del servicio de agua en Ramos Arizpe inició con una alta participación ciudadana durante los primeros días de 2026, al registrar casi 800 usuarios y una recaudación aproximada de un millón de pesos, informó el gerente de E Más, Enrique Alatorre.

El esquema de anualidad comenzó a aplicarse a partir del 2 de enero, luego de que concluyera el programa Regularízate el 31 de diciembre de 2025.

La nueva modalidad fue autorizada por el Cabildo el 19 de diciembre y busca promover un uso responsable del agua, ante las dificultades históricas para garantizar calidad y continuidad en el servicio.

De acuerdo con Alatorre, el programa establece un límite anual de consumo de 180 metros cúbicos, equivalente a 15 metros cúbicos mensuales, considerado el promedio de consumo de una familia en Ramos Arizpe.

Este tope forma parte de una estrategia para concientizar a la población sobre el cuidado del recurso hídrico.

Para acceder a la anualidad, el acuerdo de Cabildo contempla la firma de un convenio, documento mediante el cual el usuario reconoce las condiciones del programa.

Este requisito, explicó el gerente, ha generado filas y tiempos de espera, por lo que ofreció una disculpa a la ciudadanía y pidió comprensión ante la alta afluencia registrada en los primeros días del año.

Indicó que el personal ha enfrentado jornadas intensas desde el arranque del programa, y que, tras una revisión operativa encabezada por el alcalde, se implementarán ajustes para agilizar el proceso, principalmente mediante el uso de herramientas tecnológicas, a fin de reducir tiempos de atención.

Finalmente, Enrique Alatorre señaló que estas mejoras se reflejarán durante la segunda quincena de enero, con el objetivo de cumplir la instrucción del alcalde, mejorar la experiencia de los usuarios y consolidar el programa de “Anualidad” como una opción viable para el cuidado y administración del agua en Ramos Arizpe.