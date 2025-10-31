Programa “Aquí Vamos Gratis” tendrá horario especial en Halloween

El gobierno Municipal de Saltillo anunció que este viernes 31 de octubre, las dos rutas troncales del programa de transporte “Aquí Vamos Gratis” operarán en un horario especial, comenzando a las 5:30 de la mañana y con última salida programada a las 5:00 de la tarde.
La medida se aplica para garantizar el buen funcionamiento del servicio durante las celebraciones de Halloween y permitir trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema.
A partir de las 6:00 de la tarde, las unidades del programa entrarán en mantenimiento preventivo del software de las unidades, con el objetivo de mejorar la eficiencia y seguridad del servicio para los usuarios.
El *sábado 1 de noviembre, las rutas troncales retomarán sus horarios habituales, ofreciendo nuevamente transporte gratuito a la ciudadanía durante toda la jornada.
Las autoridades municipales recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación debido al ajuste temporal de horarios.