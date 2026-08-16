Profepa clausura predios por irregularidades en Jaguey de Ferniza

El operativo se realizó este viernes con participación de Profepa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de Saltillo

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en conjunto con autoridades del Gobierno del Estado y el municipio de Saltillo . clausuraron este viernes una serie de predios y sitios donde presuntamente se comercializaban de manera irregular terrenos ejidales, forestales y campestres en la comunidad de Jaguey de Ferniza, al sur de Saltillo.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Municipal de Saltillo, quienes acompañaron las diligencias realizadas en distintos puntos de la zona.

La intervención representa la primera acción visible después de que autoridades estatales reconocieran que en diferentes sectores rurales de Coahuila se habían detectado ventas de terrenos para desarrollos campestres sin permisos de fraccionamiento, así como desmontes realizados sin autorización ambiental.

Autoridades habían advertido sobre venta irregular de terrenos

En días anteriores, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, había advertido que parte de los predios ofrecidos al público correspondían a terrenos ejidales o no contaban con autorización para ser subdivididos y comercializados.

El funcionario señaló entonces que se buscaría reforzar la coordinación con la Profepa para aumentar la vigilancia y aplicar sanciones contra quienes vendieran terrenos o modificaran predios sin cumplir con los permisos correspondientes.

“Se ha detectado que hay muchas personas que incurren en un delito de venta ilegal de terrenos para desarrollos campestres o para cualquier otro fin y que, además, desmontan sin tener los permisos correspondientes”, declaró Pimentel.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza, informó previamente que autoridades estatales, Profepa, Semarnat e instancias municipales ya habían sostenido reuniones para revisar denuncias relacionadas con desmontes y lotificaciones irregulares.

Estens señaló que se habían identificado al menos tres denuncias relacionadas con la Sierra de Zapalinamé y una más en la zona de Ferniza, y anticipó que las autoridades actuarían de manera coordinada.

Jaguey de Ferniza enfrenta conflicto por lotificaciones

La clausura de este viernes ocurre además en medio de un conflicto más amplio por la compra, venta y cesión de terrenos dentro de Jaguey de Ferniza, donde durante los últimos años se han multiplicado lotificaciones, construcciones y desarrollos campestres sobre predios que originalmente tenían carácter rural, ejidal o forestal.

En esa zona existen antecedentes de operaciones realizadas mediante cesiones de derechos, contratos privados y esquemas de usufructo, mediante los cuales compradores han adquirido posesión de terrenos sin que necesariamente exista autorización formal para urbanizar, subdividir o modificar el uso de suelo.

Parte del problema radica en que algunos predios continúan registrados como terrenos rústicos o ejidales, mientras en el sitio ya existen cercas, caminos, construcciones y lotes que han sido ofrecidos a particulares.

Las autoridades han advertido que adquirir uno de estos terrenos puede representar un riesgo para los compradores cuando la operación no cuenta con respaldo jurídico, autorización de fraccionamiento o permisos ambientales.

Hasta el momento no se ha informado cuántos predios fueron clausurados, la superficie total involucrada ni si durante el operativo fueron aseguradas personas.

Tampoco se ha detallado si las clausuras derivan exclusivamente de afectaciones ambientales, desmontes ilegales o irregularidades en la comercialización de los terrenos, aspectos que deberán ser precisados por la autoridad federal.

La intervención en Jaguey de Ferniza marca, sin embargo, un cambio respecto a las advertencias realizadas días atrás: la vigilancia anunciada por autoridades estatales y federales derivó ya en clausuras directas sobre predios señalados por irregularidades.