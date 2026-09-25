Productores de Parras reciben capacitación de SENASICA

Las autoridades exhortaron a los propietarios de animales a realizar revisiones constantes, prestar especial atención a cualquier herida

Productores y personal operativo de Parras participaron en una jornada de capacitación impartida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con el objetivo de fortalecer la detección y atención oportuna del gusano barrenador.

Durante la capacitación se brindaron herramientas para identificar posibles casos de esta plaga, que puede afectar al ganado y otros animales domésticos, además de representar un riesgo para las personas cuando existen heridas abiertas que pueden ser infestadas.

Capacitación será replicada en los ejidos de Parras

Como parte de las acciones preventivas, el Municipio informó que estos conocimientos serán replicados posteriormente en los ejidos de Parras, con la finalidad de ampliar la capacitación entre los productores y fortalecer las medidas de vigilancia.

Las autoridades exhortaron a los propietarios de animales a realizar revisiones constantes, prestar especial atención a cualquier herida, mantenerlas limpias y desinfectadas, y reportar de manera inmediata cualquier caso sospechoso.

Buscan proteger la salud animal y a los productores

Con estas acciones se busca reforzar la prevención y reducir el riesgo de afectaciones tanto a la salud de los animales como al patrimonio de los productores parrenses.