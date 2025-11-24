Procesan a presunto feminicida de Silvia por violación

Autoridades buscan integrar el delito de feminicio a la presente carpeta abierta en contra del adolescente de 13 años a quien señalan como presunto responsable

Este lunes se espera que Hugo “N”, de 21 años, sea vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de Silvia, una adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado domingo 16 de noviembre en el ejido Buñuelos.

El Fiscal de Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que Hugo “N”, quien fue novio de la menor, enfrenta serias acusaciones. Mientras tanto, el Ministerio Público trabaja en la integración de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

“Por los pronto es un tema de violacion, estamos en espera de integrar la carpeta por el delito de homicidio” señalo el fiscal.

Las autoridades continúan investigando el caso, del cual se espera que se presenten más avances en los próximos días.

Silvia fue reportada como desparecida el pasado 28 de octubre y fue hasta el domingo que encontrada con un disparo en la cabeza